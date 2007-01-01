Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина580 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.17 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулабез подлокотников
- Цветбежевый, черный
- Обивкаполулен
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки400 мм
- Глубина упаковки940 мм
- Вес упаковки14.5 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет