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Настоящее фото товара Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание
9 оценок
7 590
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание - фото 1Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание - фото 2Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание - фото 3Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание - фото 4Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание - фото 5Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание - фото 6Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание - фото 7

Стул обеденный Лорри, светло-бежевый полулён, черное основание

Артикул: CH-088-432
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес6.17 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулабез подлокотников
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкаполулен

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Глубина упаковки940 мм
  • Вес упаковки14.5 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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