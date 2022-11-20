Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Высота750 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Обивкаткань
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
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