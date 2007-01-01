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Настоящее фото товара Стул складной Стрим Люкс, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Стрим Люкс, черный
13 оценок
3 490
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Стул складной Стрим Люкс, черный - фото 1Стул складной Стрим Люкс, черный - фото 2Стул складной Стрим Люкс, черный - фото 3Стул складной Стрим Люкс, черный - фото 4Стул складной Стрим Люкс, черный - фото 5
Новинка

Стул складной Стрим Люкс, черный

Артикул: CH-087-375
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина405 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Благодаря эргономичному дизайну, увеличенному мягкому сиденью и металлическому каркасу складной стул является компактным, прочным и универсальным в использовании. Он может быть использован в различных местах, таких как: офисы, малогабаритные квартиры, зоны отдыха, конференц-залы, кафе и рестораны, спортивные мероприятия, выставки и ярмарки, залы ожидания, учебные аудитории, выездные мероприятия и пр.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина405 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота820 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1045 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки290 мм
  • Вес упаковки5.46 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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