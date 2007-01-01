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Настоящее фото товара Стул компьютерный Алтай СЛ, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Алтай СЛ
12 оценок
20 390
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Стул компьютерный Алтай СЛ

Артикул: CH-079-990
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Алтай — это стильное и технологичное решение для современного офиса, созданное с заботой о комфорте и здоровье сотрудников. Эргономичный дизайн снижает нагрузку на позвоночник, обеспечивая максимальный комфорт в течение всего рабочего дня. 3Д-подлокотники регулируются по высоте и углу, а подголовник, настраиваемый по высоте и углу наклона, помогает снять усталость с шеи. Поясничный упор также регулируется для идеальной поддержки спины. Синхромеханизм позволяет настроить глубину и жесткость качания. Полиуретановые ролики обеспечивают плавное и бесшумное перемещение, не повреждая пол. Кресло идеально подходит для оснащения статусных офисов. Максимальная нагрузка — 140 кг

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота1250/1320 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья650/820 мм
  • Вес15.9 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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