Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Лунет, светло-коричневый — стиль и комфорт для вашего дома
Обеденный стул Лунет в светло-коричневом цвете — это сочетание элегантности, комфорта и надёжности, идеально подходящее для создания уютной обеденной зоны. Эргономичный дизайн с мягким сиденьем и поддерживающей спинкой обеспечивает комфортное сидение на протяжении долгого времени.
Материалы и комфорт. Стул обит прочной и приятной на ощупь тканью рогожка, которая добавляет текстуру и стильный акцент в интерьер. Мягкое сиденье и подлокотники создают дополнительное удобство, обеспечивая поддержку и комфорт.
Надежность и высокая нагрузка. С максимальной нагрузкой до 150 кг, стул Лунет отличается прочностью и устойчивостью. Его железные ножки придают конструкции дополнительную надёжность и долговечность, позволяя использовать стул как в домашних, так и в общественных зонах.
Эстетика и универсальность. Светло-коричневый цвет обивки и элегантный дизайн делают стул Лунет подходящим для различных интерьеров, от современного до скандинавского. Он прекрасно дополнит гостиную, столовую или кухонную зону, добавляя лёгкости и свежести.
Стул Лунет — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и долговечность в одном предмете мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина630 мм
- Глубина595 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Вес6.8 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Вес упаковки15 кг
- Объём упаковки0.29 м3
- Изделия стопируютсяНет