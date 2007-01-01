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Настоящее фото товара Стул обеденный Лунет, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Лунет, светло-коричневый
26 оценок
11 3903
11 690 ₽
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Стул обеденный Лунет, светло-коричневый - фото 1Стул обеденный Лунет, светло-коричневый - фото 2Стул обеденный Лунет, светло-коричневый - фото 3
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Стул обеденный Лунет, светло-коричневый

Артикул: CH-074-637
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина630 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Лунет, светло-коричневый — стиль и комфорт для вашего дома

Обеденный стул Лунет в светло-коричневом цвете — это сочетание элегантности, комфорта и надёжности, идеально подходящее для создания уютной обеденной зоны. Эргономичный дизайн с мягким сиденьем и поддерживающей спинкой обеспечивает комфортное сидение на протяжении долгого времени.

Материалы и комфорт. Стул обит прочной и приятной на ощупь тканью рогожка, которая добавляет текстуру и стильный акцент в интерьер. Мягкое сиденье и подлокотники создают дополнительное удобство, обеспечивая поддержку и комфорт.

Надежность и высокая нагрузка. С максимальной нагрузкой до 150 кг, стул Лунет отличается прочностью и устойчивостью. Его железные ножки придают конструкции дополнительную надёжность и долговечность, позволяя использовать стул как в домашних, так и в общественных зонах.

Эстетика и универсальность. Светло-коричневый цвет обивки и элегантный дизайн делают стул Лунет подходящим для различных интерьеров, от современного до скандинавского. Он прекрасно дополнит гостиную, столовую или кухонную зону, добавляя лёгкости и свежести.

Стул Лунет — это идеальное решение для тех, кто ценит стиль, комфорт и долговечность в одном предмете мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Вес6.8 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Глубина упаковки710 мм
  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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