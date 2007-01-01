Характеристики товара
Описание
Стул Клеар — современная и элегантная модель, сочетающая прочность металла и красоту натурального дерева. Спинка и сиденье выполнены как единая гнутоклеёная деталь, облицованная дубовым шпоном, что придаёт изделию изысканный внешний вид и подчёркивает природную текстуру древесины.
Металлические опоры окрашены в стильный цвет чёрный муар методом порошковой окраски, что обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина615 мм
- Глубина565 мм
- Высота785 мм
- Вес5.4 кг
- Материалдуб, металл, шпон
- Материал сиденьяшпон дуба
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки895 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Вес упаковки8.2 кг
- Объём упаковки0.32 м3
- Изделия стопируютсяНет