Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Клеар, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Клеар, коричневый
5 оценок
15 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Клеар, коричневый - фото 1Стул Клеар, коричневый - фото 2Стул Клеар, коричневый - фото 3Стул Клеар, коричневый - фото 4Стул Клеар, коричневый - фото 5Стул Клеар, коричневый - фото 6Стул Клеар, коричневый - фото 7

Стул Клеар, коричневый

Артикул: CH-088-563
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина615 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота785 мм
  • Вес5.4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Антарио серый
Фотография товара Стул Антарио серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Роквелл
Фотография товара Стул Роквелл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Клеар — современная и элегантная модель, сочетающая прочность металла и красоту натурального дерева. Спинка и сиденье выполнены как единая гнутоклеёная деталь, облицованная дубовым шпоном, что придаёт изделию изысканный внешний вид и подчёркивает природную текстуру древесины.
Металлические опоры окрашены в стильный цвет чёрный муар методом порошковой окраски, что обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина615 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота785 мм
  • Вес5.4 кг
  • Материалдуб, металл, шпон
  • Материал сиденьяшпон дуба
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки895 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Вес упаковки8.2 кг
  • Объём упаковки0.32 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол круглый EAMES DSW D80 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89027
7 990 ₽Оптовая цена

Стол круглый EAMES DSW D80 черный

26
В наличии 51 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый, произведённого компанией ChiedoCover
от53 690
Оптовая цена

Кресло - стул Тибру, ясень, металл черный регулируемый

14
Фотография товара Стул Ghana от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ghana, произведённого компанией ChiedoCover
8 090
Оптовая цена

Стул Ghana

8
Фотография товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий Soft Hues, велюр, металл, белый, антрацит

7
Фотография товара Стул Париж , венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж , венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Париж , венге

15
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр фиолетовый

9
Настоящее фото товара Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр стальной, произведённого компанией ChiedoCover
11 690

Стул Старс ЛС, каркас белый, велюр стальной

8
Фотография товара Стул Eames, каркас металл, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames, каркас металл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Eames, каркас металл, белый

7
Фотография товара Стул Нестик, стальные ноги, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нестик, стальные ноги, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Нестик, стальные ноги, бежевый, черный, велюр

8
Фотография товара Стул Малли, розовый, черные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Малли, розовый, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Малли, розовый, черные ножки

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл

12
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Диван Portland трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от68 790
Оптовая цена

Диван Portland трехместный

99
Фотография товара Стол обеденный Деминг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Деминг, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490

Стол обеденный Деминг

32
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890

Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650

13
Настоящее фото товара Стул поворотный Максим, серый, произведённого компанией ChiedoCover
78 890

Стул поворотный Максим, серый

13
Фотография товара Диван угловой Барселона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван угловой Барселона, произведённого компанией ChiedoCover
98 090
Оптовая цена

Диван угловой Барселона

78
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ)

56
Фотография товара Диван Бизнес, черная экокожа, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бизнес, черная экокожа, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
15 290

Диван Бизнес, черная экокожа, каркас металл

87
Распродажа
Фотография товара Стул барный Беккет букле терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Беккет букле терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 5903
5 750 ₽

Стул барный Беккет букле терракотовый

12
В наличии 54 шт.
Фотография товара Диван Честер, молочный, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Честер, молочный, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Честер, молочный, 1600

5

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Solomon крутящийся серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solomon крутящийся серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Solomon крутящийся серый, черный

11
В наличии 30 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк, натур серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк, натур серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 6904
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк, натур серый

9
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Harmony Echo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Harmony Echo, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена

Стул Harmony Echo

7
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Shaya, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shaya, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 39033
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Shaya, пластик, черный

26
В наличии 134 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Элево, велюр, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элево, велюр, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 3903
8 590 ₽

Стул Элево, велюр, коричневый

26
В наличии 4 шт.В пути 36 шт.
Фотография товара Стул Твист, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Твист, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул Твист, коричневый

14
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Брен, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Брен, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
15 6904
16 190 ₽

Стул обеденный Брен, зеленый

11
В наличии 1 шт.В пути 20 шт.
Настоящее фото товара Стул кухонный Этнер, синий, дуб медовый, произведённого компанией ChiedoCover
17 090

Стул кухонный Этнер, синий, дуб медовый

6
В пути 710 шт.
Фотография товара Стул Плая, белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Плая, белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
3 290

Стул Плая, белый, хром

7
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Стрим, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стрим, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990

Стул Стрим, светло-коричневый

8

Товар в корзине

Стул Клеар, коричневый
Стул Клеар, коричневый
15 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Минотти, бежевый шенилл, экокожа, металл

12
В наличии 42 шт.
Настоящее фото товара Диван Portland трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
от68 790
Оптовая цена

Диван Portland трехместный

99
Фотография товара Стол обеденный Деминг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Деминг, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490

Стол обеденный Деминг

32
Хит
Фотография товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650, произведённого компанией ChiedoCover
от17 890

Диван Мистик, велюр Нувола 72 зеленый, ЛДСП Кроношпан Плитторг Дуб Сонома, 650

13

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт
Правильно выбираем диваны и кресла в стиле лофт

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать офисное кресло?
Как выбрать офисное кресло?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.06.2025 Уличная мебель от производителя
Уличная мебель от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности