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Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый
11 оценок
5 490
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 1Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 2Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 3Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 4Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 5Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 6Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 7Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 8Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый - фото 9

Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый

Артикул: CH-051-353
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840/1060 мм
  • Глубина сиденья380 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота840/1060 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья600/820 мм
  • Вес12.79 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный, фиолетовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки460 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки460 мм
  • Вес упаковки7.8 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый
Стул барный Ольхан, пудрово-сиреневый
от 5 490
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