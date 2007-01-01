Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя бизнес класса, изготовлено из высококачественной ткани. Сиденье и спинка выполнены из формованного PU высокой плотности. Механизм качания мультиблок с фиксацией в четырех положениях. Возможность регулировки высоты и жесткости качания. Подлокотники из алюминия с тканевыми накладками. Крестовина из полированного алюминия, колеса из PU. Кресло имеет сертификат BIFMA. Максимальная нагрузка 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина620 мм
- Высота1160/1250 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья430/520 мм
- Вес23.24 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет