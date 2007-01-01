Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Liverpool New, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Liverpool New, серый
15 оценок
28 890
Товар в корзине. Перейти
Стул компьютерный Liverpool New, серый - фото 1Стул компьютерный Liverpool New, серый - фото 2Стул компьютерный Liverpool New, серый - фото 3Стул компьютерный Liverpool New, серый - фото 4Стул компьютерный Liverpool New, серый - фото 5

Стул компьютерный Liverpool New, серый

Артикул: CH-080-004
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1160/1250 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый
Фотография товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, оранжевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный
Фотография товара Кресло офисное Prism, газлифт, сетка, хром, белый, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя бизнес класса, изготовлено из высококачественной ткани. Сиденье и спинка выполнены из формованного PU высокой плотности. Механизм качания мультиблок с фиксацией в четырех положениях. Возможность регулировки высоты и жесткости качания. Подлокотники из алюминия с тканевыми накладками. Крестовина из полированного алюминия, колеса из PU. Кресло имеет сертификат BIFMA. Максимальная нагрузка 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота1160/1250 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья430/520 мм
  • Вес23.24 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Halmar K451, серый, светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K451, серый, светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
22 990
Оптовая цена

Стул Halmar K451, серый, светлый орех

67
Фотография товара Стул Easy, велюр мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Easy, велюр мятный

100
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Комфорт серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Комфорт серый

49
Фотография товара Стул барный Asti Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Asti Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул барный Asti Экокожа Черный

15
В наличии 94 шт.
Фотография товара Стул Pontus 360 серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Pontus 360 серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена

Стул Pontus 360 серый, черный

8
В наличии 103 шт.
Фотография товара Барный стул Buzz, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Buzz, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 290
Оптовая цена

Барный стул Buzz, велюр черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99073
17 890 ₽Оптовая цена

Стул с подлокотниками Hunt, бархат 03 / чёрный конус

12
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus, серый

15
В наличии 90 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, хром, золото, синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул мягкий, велюр, металл, хром, золото, синий

11
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул мягкий, мокко, велюр, каркас черный металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, мокко, велюр, каркас черный металл , произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Стул мягкий, мокко, велюр, каркас черный металл

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 690
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Луиджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Луиджи, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло Луиджи

35
Фотография товара Кресло Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр , произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Кресло Винтаж, велюр

11
Фотография товара Кресло Sun Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sun Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Кресло Sun Б/П

14
Фотография товара Кресло College BX-3225-1/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College BX-3225-1/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена

Кресло College BX-3225-1/Black

11
Настоящее фото товара Кресло Marko, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Marko, коричневый

7
Фотография товара Кресло Вэйл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вэйл серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло Вэйл серый

9
В наличии 33 шт.В пути 100 шт.
Фотография товара Кресло Карлоу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Карлоу, произведённого компанией ChiedoCover
от36 000

Кресло Карлоу

34
Хит
Фотография товара Кресло Friend, велюр бордо от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Friend, велюр бордо, произведённого компанией ChiedoCover
от19 790

Кресло Friend, велюр бордо

30
Фотография товара Кресло Direction Люкс, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Direction Люкс, хром, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло Direction Люкс, хром

11

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99021
9 990 ₽

Барный стул Маллин, велюр латте, металлические ножки

89
Фотография товара Кресло поворотное Oslo, черный, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Oslo, черный, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Кресло поворотное Oslo, черный, экокожа

83
Фотография товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Гарда пыльно-розовый бархат ножки золото

83
Распродажа
Фотография товара Стул Седа велюр зеленый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Седа велюр зеленый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 79040
7 890 ₽Оптовая цена

Стул Седа велюр зеленый / черный

38
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул барный Richy Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Richy Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Стул барный Richy Ткань Серый

8
Фотография товара Стул Gem серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gem серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Gem серый, черный

10
Настоящее фото товара Стул Rodeo Square, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Rodeo Square, светло-серый

9
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, черный , произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул мягкий поворотный, горький шоколад, велюр, каркас металл, черный

8
Распродажа
Фотография товара Стул Artis, вращающийся, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Artis, вращающийся, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Artis, вращающийся, серый

7
New
Фотография товара Стул Комфорт, FORTUNA 12, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Комфорт, FORTUNA 12, венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Стул Комфорт, FORTUNA 12, венге

5

Товар в корзине

Стул компьютерный Liverpool New, серый
Стул компьютерный Liverpool New, серый
28 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от37 690
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Луиджи от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Луиджи, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Кресло Луиджи

35
Фотография товара Кресло Винтаж, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Винтаж, велюр , произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Кресло Винтаж, велюр

11
Фотография товара Кресло Sun Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sun Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Кресло Sun Б/П

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Выбор обивки для мягких стульев
Выбор обивки для мягких стульев

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 06.07.2021 Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели
Скидка 10% на весь текстиль при оптовой покупке мебели

Забирайте текстиль по выгодным ценам! Предложение ограничено