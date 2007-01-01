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Настоящее фото товара Стул обеденный Мелиа, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Мелиа, светло-коричневый
26 оценок
11 59018
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Мелиа, светло-коричневый - фото 1Стул обеденный Мелиа, светло-коричневый - фото 2Стул обеденный Мелиа, светло-коричневый - фото 3
Распродажа

Стул обеденный Мелиа, светло-коричневый

Артикул: CH-074-640
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья475 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Мелиа — современное сочетание уюта и стильного дизайна.

Материалы и комфорт. Обивка выполнена из мягкой и текстурной ткани букле, создающей ощущение уюта и элегантности. Каркас и ножки из прочного металла в черном цвете гарантируют устойчивость и долговечность. Максимальная нагрузка составляет 120 кг, что подчеркивает надежность конструкции.

Дизайн и особенности. Эргономичная спинка с плавными линиями и подлокотниками создает комфортную поддержку для расслабленного отдыха. Мягкое сиденье гармонично сочетается с лаконичным дизайном, делая стул подходящим для любого интерьера. Стильные формы и минималистичная эстетика добавляют модели современный акцент.

Место использования. Подходит для кухни, балкона, кафе, дачи, лаунж-зоны или гостиной. Универсальность и утонченный вид делают стул отличным выбором для различных пространств.

Дополнительные преимущества. Благодаря мягкой спинке и удобным подлокотникам, стул обеспечивает максимальный комфорт, идеально подходя как для непринужденных встреч, так и для длительного отдыха.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья475 мм
  • Вес7.85 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки580 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Вес упаковки17.1 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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