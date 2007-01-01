Характеристики товара
Описание
Стул обеденный Мелиа — современное сочетание уюта и стильного дизайна.
Материалы и комфорт. Обивка выполнена из мягкой и текстурной ткани букле, создающей ощущение уюта и элегантности. Каркас и ножки из прочного металла в черном цвете гарантируют устойчивость и долговечность. Максимальная нагрузка составляет 120 кг, что подчеркивает надежность конструкции.
Дизайн и особенности. Эргономичная спинка с плавными линиями и подлокотниками создает комфортную поддержку для расслабленного отдыха. Мягкое сиденье гармонично сочетается с лаконичным дизайном, делая стул подходящим для любого интерьера. Стильные формы и минималистичная эстетика добавляют модели современный акцент.
Место использования. Подходит для кухни, балкона, кафе, дачи, лаунж-зоны или гостиной. Универсальность и утонченный вид делают стул отличным выбором для различных пространств.
Дополнительные преимущества. Благодаря мягкой спинке и удобным подлокотникам, стул обеспечивает максимальный комфорт, идеально подходя как для непринужденных встреч, так и для длительного отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина600 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья475 мм
- Вес7.85 кг
- Материал сиденьябукле
- Материал каркасаметалл
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки580 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Вес упаковки17.1 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Габариты упаковки для логистики700
- Изделия стопируютсяНет