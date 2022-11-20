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Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - фото 1Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - фото 2Видеообзор стула Kongsberg - ChiedoCover - видео 3Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - фото 4Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - фото 5Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - фото 6

Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные

19 оценокХит продаж
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья Kongsberg успешно зарекомендовали себя как мебель для гостиниц. Это более чем практичные стулья, главной особенностью которых является универсальность в сегменте HoReCa. Они гармонично вписываются в интерьер многих помещений и характеризуются как отличная мебель для общепита. Золотые ножки станут изящной деталью вашего дизайна.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветголубой

Популярные варианты обивки

Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 0909
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете LilacLilac
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете CreamCream
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 666666
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 0404
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете ecruecru
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 1414
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 88
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 4141
Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные - обивка в цвете 2626
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Отзывы о товаре

Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные — выполненные заказы

Фотография товара Cтул Kongsberg, Happy 380, цвет ножек-чёрная морилка+золото от компании ChiedoCover.Cтул Kongsberg, Happy 380, цвет ножек-чёрная морилка+золотоФотография товара Cтул Kongsberg, Happy 784, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Cтул Kongsberg, Happy 784, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Kongsberg, Paddington 17, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, Paddington 17, цвет ножек-чёрная морилкаФотография товара Стул Kongsberg, celesta 24, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, celesta 24, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Kongsberg, велюр серо-голубой, ножки орех от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр серо-голубой, ножки орехФотография товара Стул Kongsberg, CASPIA 04 VELVET Wood, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, CASPIA 04 VELVET Wood, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Kongsberg, велюр Teddy 666, ножки деревянные с золотом от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр Teddy 666, ножки деревянные с золотомФотография товара Стул Kongsberg, велюр Nova 140, ножки чёрные с золотом от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр Nova 140, ножки чёрные с золотомФотография товара Стул Kongsberg, велюр темно-синий, чёрные деревянные ножки от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр темно-синий, чёрные деревянные ножкиФотография товара Стул Kongsberg, велюр серый, ножки чёрные с золотом от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, велюр серый, ножки чёрные с золотом
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