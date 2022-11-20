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Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - фото 1Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - фото 2Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - фото 3

Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Для ценителей прекрасного предлагаем стул Кьявари с мягким сиденьем высотой 4 см. Обивка РИО SY основа беж, каркас массив бука RAL 9003Уход за жаккардовой тканью: При чистке жаккардовых тканей недопустимо использование отбеливателей и чистящих средств с содержанием спирта.

Химическая чистка жаккарда возможна только с использованием растворителей на углеводороде.
Любые пятна на жаккарде следует обрабатывать сразу после загрязнения чистой тряпочкой или губкой с использованием мягкого мыла или мыльного раствора. Тереть и скоблить не нужно, даже если грязь засохла. Достаточно просто промокнуть, промыть теплой водой (до 40°С) и обработать сухой салфеткой. После чистки ткань можно прогладить негорячим утюгом (до 100 °С).
Чернила и помада с жаккардовых тканей удаляются с помощью 10% спиртового раствора, после чего участок промывается теплой водой.
Жирные и мокрые пятна легко удалить, если к ним приложить хорошо впитывающее полотенце.

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Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина440 мм
  • Вес5 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбелый

Варианты каркаса

Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Белый 9003Эмаль Белый 9003
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Шоколадный 8017Эмаль Шоколадный 8017
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Эмаль Золото 1036Эмаль Золото 1036
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Морилка Органика белыйМорилка Органика белый
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Морилка Светлый орехМорилка Светлый орех
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Морилка НатуральныйМорилка Натуральный
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Морилка Красное деревоМорилка Красное дерево
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Морилка Старинный орехМорилка Старинный орех
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - каркас в цвете Морилка ВенгеМорилка Венге

Популярные варианты обивки

Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете БежеваяБежевая
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете ЗеленаяЗеленая
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете 018018
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете ecruecru
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете creamcream
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете terraterra
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете 22
Стул Кьявари белый, с мягким сиденьем - обивка в цвете Romeo 09Romeo 09
Смотреть полный каталог обивок
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