Характеристики товара
Описание
Для ценителей прекрасного предлагаем стул Кьявари с мягким сиденьем высотой 4 см. Обивка РИО SY основа беж, каркас массив бука RAL 9003Уход за жаккардовой тканью: При чистке жаккардовых тканей недопустимо использование отбеливателей и чистящих средств с содержанием спирта.
Химическая чистка жаккарда возможна только с использованием растворителей на углеводороде.
Любые пятна на жаккарде следует обрабатывать сразу после загрязнения чистой тряпочкой или губкой с использованием мягкого мыла или мыльного раствора. Тереть и скоблить не нужно, даже если грязь засохла. Достаточно просто промокнуть, промыть теплой водой (до 40°С) и обработать сухой салфеткой. После чистки ткань можно прогладить негорячим утюгом (до 100 °С).
Чернила и помада с жаккардовых тканей удаляются с помощью 10% спиртового раствора, после чего участок промывается теплой водой.
Жирные и мокрые пятна легко удалить, если к ним приложить хорошо впитывающее полотенце.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Ширина400 мм
- Глубина440 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбелый