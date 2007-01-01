Характеристики товара
Описание
Лаконичный дизайн обеденного стула Харпер прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая полукруглая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, а прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Мягкая обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена вертикальной строчкой.
Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Современный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина580 мм
- Высота780 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.50 кг
- Габариты упаковки для логистики990
- Изделия стопируютсяДа