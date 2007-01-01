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Стул Харпер ткань рогожка тёмно-серый

Артикул: CH-074-761
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Лаконичный дизайн обеденного стула Харпер прекрасно дополнит интерьеры различных стилей и отлично смотрится в комплекте. Широкая полукруглая спинка и сиденье обеспечивают комфортную посадку, а прочный металлический каркас выдерживает нагрузку до 120 кг. Мягкая обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала. Внутренняя сторона сиденья и спинки украшена вертикальной строчкой.

Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Современный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота780 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.50 кг
  • Габариты упаковки для логистики990
  • Изделия стопируютсяДа

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