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Настоящее фото товара Стул обеденный Понпоун, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Понпоун, зелёный
26 оценок
18 4903
18 990 ₽
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Стул обеденный Понпоун, зелёный - фото 1Стул обеденный Понпоун, зелёный - фото 2Стул обеденный Понпоун, зелёный - фото 3
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Стул обеденный Понпоун, зелёный

Артикул: CH-074-678
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул обеденный Понпоун – стильный комфорт для вашего интерьера

Материалы и цвета
Стул выполнен из приятного на ощупь шенилла в теплых оттенках. Черный металлический каркас обеспечивает прочность и долговечность, создавая гармоничный контраст с мягкой текстильной обивкой.

Дизайн и комфорт
Особенность модели – цилиндрическая мягкая спинка, придающая стулу оригинальность и обеспечивающая удобную поддержку спины. Объемное сиденье с плотным наполнением делает посадку комфортной даже при длительном использовании.

Прочность и надежность
Металлический каркас гарантирует устойчивость конструкции, выдерживая нагрузку до 150 кг. Высокое качество материалов делает стул долговечным и устойчивым к повседневному использованию.

Стиль и универсальность
Этот стул идеально впишется в современный, минималистичный или эклектичный интерьер. Подойдет как для домашней кухни и балкона, так и для кафе, ресторанов или загородного дома. Компактные размеры и отсутствие подлокотников позволяют легко сочетать его с разными типами столов.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес8.4 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Вес упаковки20 кг
  • Объём упаковки0.23 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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