Кресло пластиковое Plus, красный

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Характеристики товара

Описание

Пластиковые кресла серии Plus с подлокотниками станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Plus можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении

Количество в упаковке: 22 шт.
Размер упаковки: 580х950х2300 мм.
Объем упаковки: 1.267 м³

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес4.5 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветкрасный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке22 шт
  • Объём упаковки1.27 м3

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