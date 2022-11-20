Характеристики товара
Описание
Пластиковые кресла серии Plus с подлокотниками станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, пластиковые кресла Plus можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлено из высококачественного полипропилена, упрочненного стекловолокном;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчиво к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- армировано стекловолокном;
- штабелируемое - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Количество в упаковке: 22 шт.
Размер упаковки: 580х950х2300 мм.
Объем упаковки: 1.267 м³
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Ширина580 мм
- Глубина550 мм
- Вес4.5 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке22 шт
- Объём упаковки1.27 м3