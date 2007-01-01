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Настоящее фото товара Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый
13 оценок
44 190
Товар в корзине. Перейти
Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый - фото 1Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый - фото 2Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый - фото 3Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый - фото 4
Новинка

Дизайнерский двухместный диван Коди, светло-коричневый

Артикул: CH-087-715
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1190 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья1120 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Коди коричневый с заниженной спинкой и деревянными подлокотниками выполнено в классическом стиле, никогда не выходящем из моды. Каркас из массива придает модели прочность и способность выдерживать высокие статические нагрузки, обивка коричневого цвета из рогожки защищает от преждевременного износа. Мягкое сиденье обеспечивает удобное положение тела, помогает расслабиться и отдохнуть.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1190 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья1120 мм
  • Глубина сиденья570 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Высота спинки480 мм
  • Вес25 кг
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсветло-коричневый
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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