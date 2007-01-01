Характеристики товара
Описание
Стул Лукас 3 — это стильное и функциональное решение для вашего дома, офиса или ресторана. Его сиденье и спинка изготовлены из высококачественной ткани букле, которая приятна на ощупь и устойчива к износу. Благодаря трикотажной подложке, ткань сохраняет свою форму и легко драпируется. Рельеф поверхности ткани добавляет пространству природной текстуры, выделяет очертания мягкой мебели и сглаживает угловатость её форм. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере.
Плавные линии, мягкие контуры и современный дизайн стула Лукас 3 позволяют ему легко вписаться в различные стилистические решения, такие как классический, минималистичный, скандинавский, джапанди, японский или ваби-саби. Мягкие спинка и сидение обеспечивают максимальный комфорт.
Оригинальный каркас стула изготовлен из массива натурального дерева бук в благородном ореховом цвете. Прочные и надёжные ножки стула гарантируют устойчивость и долговечность. Выпирающие части каркаса минимальны, что делает стул удобным для использования в ограниченном пространстве. Мелкая структура дерева образует удивительно гладкую поверхность, придающую стулу особый шарм.
Благодаря мелкой структуре дерева, поверхность стула становится гладкой и приятной на ощупь. Стул способен выдерживать нагрузку до 120 кг, что обеспечивает его долговечность.
Сочетание элегантности и роскоши делает стул привлекательным дополнением к любому интерьеру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина540 мм
- Высота810 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьябукле
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Изделия стопируютсяНет