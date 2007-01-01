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Стул обеденный Noa желто-коричневый - фото 1Стул обеденный Noa желто-коричневый - фото 2Стул обеденный Noa желто-коричневый - фото 3

Стул обеденный Noa желто-коричневый

Артикул: CH-074-655
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Noa — превосходный выбор для современной обеденной зоны или гостиной. Каркас выполнен из прочного металла, обеспечивающий конструкции устойчивость и долговечность. Обивка из ткани рогожки приятна на ощупь и устойчива к износу, придает стулу современный внешний вид.

Стул оснащен удобной спинкой и мягкими подлокотниками, которые обеспечивают комфортное положение при сидении. Высота сиденья 47 см идеально подходит для стандартных обеденных столов. Устойчивые ножки делают изделие надежным выдерживая нагрузку до 120 кг. Модель Noa гармонично впишется в любой интерьер, став его стильным акцентом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Noa желто-коричневый
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