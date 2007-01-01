Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Noa — превосходный выбор для современной обеденной зоны или гостиной. Каркас выполнен из прочного металла, обеспечивающий конструкции устойчивость и долговечность. Обивка из ткани рогожки приятна на ощупь и устойчива к износу, придает стулу современный внешний вид.
Стул оснащен удобной спинкой и мягкими подлокотниками, которые обеспечивают комфортное положение при сидении. Высота сиденья 47 см идеально подходит для стандартных обеденных столов. Устойчивые ножки делают изделие надежным выдерживая нагрузку до 120 кг. Модель Noa гармонично впишется в любой интерьер, став его стильным акцентом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Высота870 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.80 кг
- Изделия стопируютсяНет