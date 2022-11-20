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Стул Рансол дымчатый / черный глянец

Артикул: CH-035-296
50 оценок
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Стул Рансол лиловый / черный глянец
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Стул Рансол лиловый / черный глянец

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес5.4 кг
  • Объем0.21 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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