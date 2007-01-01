Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Rune, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Rune, светло-бежевый, черный
8 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул Rune, светло-бежевый, черный - фото 1Стул Rune, светло-бежевый, черный - фото 2Стул Rune, светло-бежевый, черный - фото 3
NEW

Стул Rune, светло-бежевый, черный

Артикул: CH-082-968
8 оценок
Основные характеристики
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Современный стул с чётким, геометричным силуэтом и акцентом на прямые линии. Его минималистичная форма с высокой прямой спинкой подчёркивает строгую эстетику и визуальную лёгкость, при этом обеспечивая уверенную посадку и эргономику. Эта модель станет отличным выбором для интерьеров в стиле хай-тек, сканди или минимализм.

Корпус стула выполнен из прочного полипропилена, а устойчивые пластиковые ножки гармонично сочетаются с цветом сиденья. Стул поставляется в разобранном виде, легко собирается и подходит как для домашнего, так и для коммерческого использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материалполипропилен
  • Тип ножекконусные
  • Цветбежевый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный

35
Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, голубой

50
Фотография товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех, произведённого компанией ChiedoCover
от27 490
Оптовая цена

Сиэтл сиденье экокожа матовая, черные ножки орех

45
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49022
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый

99
Хит
Фотография товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽

Стул Аэр, ножки черные, велюр бежевый

64
Фотография товара Кресло Кэнди велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Кресло Кэнди велюр светло-серый

26
В наличии 2 шт.В пути 54 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, зеленый велюр, цвет основания черный

13
В наличии 43 шт.
Настоящее фото товара Стул Gobel, каркас серебро, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Gobel, каркас серебро, черный

9
Настоящее фото товара Стул Lima, ножки серебро, серая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Стул Lima, ножки серебро, серая экокожа

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Ресничка

38
Фотография товара Диван Десвилль, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, коричневый

36
Фотография товара Кресло Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло Элит

39
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6
Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Империал, графит (прозрачный), цвет опоры черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 8909
15 190 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал, графит (прозрачный), цвет опоры черный

30
Настоящее фото товара Плетеный диван Горт, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
47 990
Оптовая цена

Плетеный диван Горт, коричневый

90
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 99021
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр розовый

26
В наличии 51 шт.
Фотография товара Кушетка Саван, textile орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка Саван, textile орех, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена

Кушетка Саван, textile орех

37
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Posture, капучино, черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 590

Стул кухонный Posture, капучино, черный

5
Фотография товара Диван Qure, фиолетовый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Qure, фиолетовый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от89 490
Оптовая цена

Диван Qure, фиолетовый велюр

14

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Franc, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Franc, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Стул Franc, бежевый

83
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Франк, натур коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Франк, натур коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99013
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Франк, натур коричневый

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Masters, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Masters, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Masters, светло-серый

5
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Solid от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solid , произведённого компанией ChiedoCover
5 490
Оптовая цена

Стул Solid

10
Распродажа
Фотография товара Стул Bellamy, букле кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bellamy, букле кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
9 99024
12 990 ₽Оптовая цена

Стул Bellamy, букле кофейный

26
В наличии 32 шт.
Фотография товара Стул Бриф SN велюр светло-серый каркас антрацитовый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бриф SN велюр светло-серый каркас антрацитовый муар, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена

Стул Бриф SN велюр светло-серый каркас антрацитовый муар

26
Фотография товара Стул Julia, изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Julia, изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Стул Julia, изумрудный

14
Фотография товара Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 13 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 13 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 590

Стул на металлокаркасе Бэнбу marseille 13 / черный

5
В наличии 3 шт.
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Stack, темно-зеленый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
17 990

Стул кухонный Stack, темно-зеленый, черный

8
New
Настоящее фото товара Стул Nameless, серый, произведённого компанией ChiedoCover
32 590

Стул Nameless, серый

11

Товар в корзине

Стул Rune, светло-бежевый, черный
Стул Rune, светло-бежевый, черный
3 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Ресничка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ресничка, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Ресничка

38
Фотография товара Диван Десвилль, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Десвилль, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Диван Десвилль, коричневый

36
Фотография товара Кресло Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло Элит

39
Фотография товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Диван интерьерный Ланда, серо-голубой, каркас черный

6

Акции для вас

Новость от 21.05.2018 Мебель для кафе и ресторанов
Мебель для кафе и ресторанов

Мы производим разнообразную мебель для кафе и ресторанов. Подробности в статье

Новость от 03.02.2025 Падение цен
Падение цен

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.08.2022 Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%
Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%

Актуальные модели мягких стульев по выгодным ценам