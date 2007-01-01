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Настоящее фото товара Стул обеденный Walter, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Walter, бежевый
5 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
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Стул обеденный Walter, бежевый

Артикул: CH-053-294
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина455 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина455 мм
  • Глубина595 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес4,46 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасапластик, полипропилен
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки1160 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки6.5 кг
  • Объём упаковки0.47 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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