Характеристики товара
Описание
Стул Флеред — стильный и эргономичный стул, выполненный по гнутоклеёной технологии, что обеспечивает высокую прочность и долговечность конструкции. Каркас и элементы облицованы натуральным шпоном дуба, подчёркивающим изысканную текстуру древесины и придающим мебели премиальный внешний вид. Лаконичный дизайн в современном стиле делает стул универсальным решением для обустройства кухни, столовой, офиса или заведений формата Хорека. Стул Флеред сочетает в себе надёжность, удобство и эстетику, органично вписываясь в классические и современные интерьеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина565 мм
- Глубина535 мм
- Высота845 мм
- Вес5.6 кг
- Материалдуб, шпон
- Материал сиденьяшпон дуба
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки710 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.39 м3
- Изделия стопируютсяНет