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Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый - фото 1Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый - фото 2Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый - фото 3Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый - фото 4

Стул Диего плетеный из роупа, белый, бежевый

Артикул: CH-075-779
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас вручную оплетен бежевым роупом - эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон.В комплект входит подушка со съёмным чехлом из 100% влагоотталкивающего полиэстера светло-серого цвета.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Вес8 кг
  • Материалроуп
  • Материал сиденьяполиэстер
  • Материал каркасасталь
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки770 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки670 мм
  • Вес упаковки8.50 кг
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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