Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка
Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка
9 оценок
4 990
Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 1Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 2Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 3Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 4Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 5Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 6Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 7Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка - фото 8

Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка

Артикул: CH-084-142
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Patrys в бордовом оттенке — это эффектное сочетание стильного внешнего вида и практичности. Простая геометрия, комфортная посадка и мягкая спинка делают эту модель идеальным выбором для дома или заведения. Аккуратная вертикальная строчка придаёт дополнительную выразительность дизайну. Обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала с интересной текстурой. Рогожка хорошо пропускает воздух, сохраняет форму, устойчива к истиранию и не выцветает со временем. Она легко чистится сухим способом и подходит для активного ежедневного использования. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает стул надёжным элементом интерьера. Черные металлические ножки дополняют образ и оснащены специальными подпятниками, которые защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря лаконичному силуэту и выразительному цвету, стул Patrys легко впишется в любой современный интерьер. Подходит для кухни, столовой, гостиной, спальни, а также станет отличным решением для ресторанов и кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес4.84 кг
  • Материалметалл, рогожка
  • Материал сиденьярогожка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки21.80 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка
Стул обеденный Patrys, терракот, рогожка
4 990
