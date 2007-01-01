Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Patrys в бордовом оттенке — это эффектное сочетание стильного внешнего вида и практичности. Простая геометрия, комфортная посадка и мягкая спинка делают эту модель идеальным выбором для дома или заведения. Аккуратная вертикальная строчка придаёт дополнительную выразительность дизайну. Обивка выполнена из рогожки — прочного и износостойкого материала с интересной текстурой. Рогожка хорошо пропускает воздух, сохраняет форму, устойчива к истиранию и не выцветает со временем. Она легко чистится сухим способом и подходит для активного ежедневного использования. Конструкция выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает стул надёжным элементом интерьера. Черные металлические ножки дополняют образ и оснащены специальными подпятниками, которые защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Благодаря лаконичному силуэту и выразительному цвету, стул Patrys легко впишется в любой современный интерьер. Подходит для кухни, столовой, гостиной, спальни, а также станет отличным решением для ресторанов и кафе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина475 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес4.84 кг
- Материалметалл, рогожка
- Материал сиденьярогожка
- Допустимая нагрузка120
- Цветтерракот
- Страна изготовленияКитай
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки21.80 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет