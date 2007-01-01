Характеристики товара
Описание
Этот стул идеально подойдет для офиса или дома. Выбор расцветки практически на любой вкус поможет вам подобрать стул к вашему интерьеру.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина600 мм
- Высота820 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес4,5 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
- Ширина упаковки500 мм
- Высота упаковки2000 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.70 м3
- Изделия стопируютсяНет