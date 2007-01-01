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Стул Марсель плетеный из роупа, бежевый

Артикул: CH-076-191
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул «Марсель» предназначен для организации обеденной зоны или зону лаунж.Каркас выполнен из натурального дерева. Оплетка - современный материал "роуп", которым каркас оплетался вручную. Роуп - это эластичные синтетические ленты, изготовленные из высокопрочных полиэфирных волокон. В комплекте одна подушка со съёмным чехлом с влагоотталкивающей пропиткой. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки9.20 кг
  • Объём упаковки0.43 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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