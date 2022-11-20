Барный стул Scaff

10 оценок

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Барный стул Scaff

4.1
3 690 ₽
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Предыдущий товар в категории Барный стул Терракс
Барный стул Терракс
Следующий Барный стул Vint
Барный стул Vint

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота до сиденья730 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаСталь
  • Цветчерный

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