Настоящее фото товара Стул офисный Эгер, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул офисный Эгер, бежевый
14 оценок
1 490
Стул офисный Эгер, бежевый - фото 1

Стул офисный Эгер, бежевый

Артикул: CH-080-944
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Этот стул идеально подойдет для офиса или дома. Выбор расцветки практически на любой вкус поможет вам подобрать стул к вашему интерьеру.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес4,5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт
  • Ширина упаковки500 мм
  • Высота упаковки2000 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.70 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

