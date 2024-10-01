Товар в корзине. Перейти
Тележка официантская из нержавейки Long - фото 1

Тележка официантская из нержавейки Long

Артикул: CH-067-080
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка официантская из нержавейки Shelf
Фотография товара Тележка официантская из нержавейки Shelf от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка официантская из нержавейки Navigator
Фотография товара Тележка официантская из нержавейки Navigator от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес35 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Star, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Star

14
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Navigator , произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Navigator

6
New
Настоящее фото товара Тележка для подносов из нержавейки Room, произведённого компанией ChiedoCover
18 590
Оптовая цена

Тележка для подносов из нержавейки Room

6
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Galaxy, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Galaxy

14
New
Фотография товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Swift

14
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze, произведённого компанией ChiedoCover
67 290
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

9
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Aurora, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Aurora

7
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Cart, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена

Тележка для меню Cart

8
New
Фотография товара Тележка лофт Zoom от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Zoom, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Тележка лофт Zoom

10
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Modern, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Modern

13

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Кейт 200 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стол Кейт 200 складной пластиковый

36
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

45
В наличии 5 шт.
Фотография товара Конфигурация складных столов №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 650
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №2

147
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99033
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

45
В наличии 242 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 3 d1500, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3 d1500, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79010
6 390 ₽

Стол Лидер 3 d1500, орех, черный

474
В наличии 90 шт.В пути 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый

39
Фотография товара Стол Лидер 5, 2400x900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, 2400x900, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590

Стол Лидер 5, 2400x900

467
Фотография товара Стул VARDY Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VARDY Серый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Стул VARDY Серый

9
В наличии 70 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро, без отбойников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро, без отбойников, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49011
3 890 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, серый, серебро, без отбойников

465
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул Наполеон Серебро, пластиковый

433

Другие товары из раздела сервировочные тележки

Фотография товара Тележка для рум-сервиса, круглая Round от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для рум-сервиса, круглая Round, произведённого компанией ChiedoCover
от19 290
Оптовая цена

Тележка для рум-сервиса, круглая Round

38
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Age, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Age

43
New
Настоящее фото товара Тележка официантская из нержавейки Dust, произведённого компанией ChiedoCover
14 890
Оптовая цена

Тележка официантская из нержавейки Dust

12
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
20 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith

6
New
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса под термобокс Warm

14
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
33 790
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Guest, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка для меню Guest

15
New
Настоящее фото товара Тележка лофт Ocean, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Тележка лофт Ocean

15
New
Настоящее фото товара Тележка лофт House, произведённого компанией ChiedoCover
от21 690
Оптовая цена

Тележка лофт House

12
New
Фотография товара Тележка лофт Willow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Willow, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка лофт Willow

15

Товар в корзине

Тележка официантская из нержавейки Long
Тележка официантская из нержавейки Long
27 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Кейт 200 складной пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стол Кейт 200 складной пластиковый

36
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

45
В наличии 5 шт.
Фотография товара Конфигурация складных столов №2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Конфигурация складных столов №2, произведённого компанией ChiedoCover
от14 650
Оптовая цена

Конфигурация складных столов №2

147
ХитРаспродажа
Фотография товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99033
5 890 ₽Оптовая цена

Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

45
В наличии 242 шт.