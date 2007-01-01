Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Organic, черный
Стул Organic, черный
11 оценок
8 390
Стул Organic, черный - фото 1
Стул Organic, черный

Артикул: CH-083-322
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота870 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Характеристики товара

Описание

Стул ORGANIC изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.

Требуется сборка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

