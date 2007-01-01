Характеристики товара
Описание
Стул ORGANIC изготовлен из массива гeвеи – каучукового дерева. Материал отличается прочностью и устойчивостью к действию влаги и перепадам температуры. Наличие подпятников, предохраняющих от царапания пола.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина510 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья385 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Материалдерево, массив
- Тип ножекконусные
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет