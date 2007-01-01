Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина420 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Высота спинки810 мм
- Материалпластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
- Материал ножекдерево
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки430 мм
- Высота упаковки940 мм
- Глубина упаковки640 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Изделия стопируютсяНет