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Стул Notion, серый new

Артикул: CH-075-096
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки810 мм
  • Материалпластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Материал ножекдерево

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки430 мм
  • Высота упаковки940 мм
  • Глубина упаковки640 мм
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Notion, серый new
Стул Notion, серый new
2 090
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