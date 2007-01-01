Характеристики товара
Описание
Обратите внимание – стул Oxville. Дерево, классические формы, эргономически правильная конструкция – для Вашего удобства.
Стул – равноправный предмет интерьера. Не стоит умалять его значение. Правильно подобранные стулья доведут интерьер до совершенства, внесут гармонию, дополнят идеальную картинку. Набор стульев – это уже дизайнерское решение – гарнитур. В сочетании с обеденным столом стулья отвечают за комфорт обеденной зоны. От того насколько удобными будут стулья во многом зависит и качество трапезы – никто не захочет сбежать из-за стола раньше времени...
Многие рачительные хозяева выбирают стулья из дерева. И это обоснованное решение: они просты в эксплуатации и отличаются экологичностью. Дерево – живой материал, гораздо дольше сохраняет естественное тепло, поэтому никогда не выйдет из моды. Каркас стульев Oxville выполнен из твердой каучуковой древесины - цвет натуральный дуб. Спинка - гнутое каучуковое дерево со шпон дуба. Преимуществом стульев Oxville является их долговечность - для обивки сиденья используется рогожка.
Модель характеризуется привлекательным внешним видом и универсальностью – стулья Oxvill можно использовать в самом разном дизайне.
Размер упаковки: 84х68х13 см.
Требуется сборка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина495 мм
- Высота790 мм
- Вес11 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево
- Цветбежевый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки130 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет