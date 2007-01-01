Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех
14 оценок
26 590
Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех - фото 1Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех - фото 2
NEW

Стул Elf, рогожка серая, натуральный орех

Артикул: CH-081-572
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья430 мм
Характеристики товара

Описание

Elf - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  Ширина480 мм
  Глубина530 мм
  Высота840 мм
  Высота до сиденья430 мм
  Вес9.4 кг
  Материал сиденьярогожка
  Материал каркасадерево
  Цветсерый, орех
  Обивкарогожка

Параметры упаковки

  Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

