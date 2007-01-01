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Настоящее фото товара Стул пластиковый Дюн, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Дюн, черный, белый
14 оценок
4 490
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Дюн, черный, белый - фото 1Стул пластиковый Дюн, черный, белый - фото 2Стул пластиковый Дюн, черный, белый - фото 3Стул пластиковый Дюн, черный, белый - фото 4Стул пластиковый Дюн, черный, белый - фото 5Стул пластиковый Дюн, черный, белый - фото 6

Стул пластиковый Дюн, черный, белый

Артикул: CH-072-057
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья460 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул выполнен полностью из пластика. Спинка стула и сиденье выполнены из литого пластика. Подходит к использованию как для домашнего использования так и для кафе, баров, ресторанов, отелей

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки470 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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