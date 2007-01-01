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Настоящее фото товара Стул Осло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Осло, черный
5 оценок
23 290
Товар в корзине. Перейти
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Стул Осло, черный

Артикул: CH-080-025
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1135/1300 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Сочетание современного стиля и оригинального дизайна вместе с высокой надежностью. Синхромеханизм с системой «антишок», а также возможность фиксации кресла в четырех положениях и наличие слайдера обеспечивают комфорт и удобство при работе. Регулируемые по высоте, углу наклона и вылету подлокотники с ПУ накладками. Поясничный упор и регулируемый подголовник. Спинка из сетки и обивка сидения из ткани с наполнителем ППУ создают оптимальные условия для работы в офисе. Надежный газлифт 3 класса, пластиковая современная крестовина белого цвета и бесшумные колеса из ПУ гарантируют качество на протяжении всего срока службы. Максимальная нагрузка - 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1135/1300 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья445/545 мм
  • Вес21 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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