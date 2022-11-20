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Стул Бормио барный темно-серая экокожа

Артикул: CH-034-631
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Барный стул Бормио невероятно притягателен не только своей выразительной стилистикой, но и качеством современных комплектующих материалов. Монолитная конструкция из сидения и спинки обита экокожей. Сочетание двух оттенков коричневого, подчеркнутое с помощью декоративного шва, создает модный винтажный эффект. Еще одна отличительная черта данной модели ‒ латуневые ножки, дополнительно скрепленные перекладиной. Несмотря на внешнюю утонченность, они даже со временем не утратят своей устойчивости и эсетической привлекательности.

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Основные характеристики

  • Ширина445 мм
  • Высота1055 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес8 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
  • Цветсерый

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