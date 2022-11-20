Характеристики товара
Описание
Барный стул Бормио невероятно притягателен не только своей выразительной стилистикой, но и качеством современных комплектующих материалов. Монолитная конструкция из сидения и спинки обита экокожей. Сочетание двух оттенков коричневого, подчеркнутое с помощью декоративного шва, создает модный винтажный эффект. Еще одна отличительная черта данной модели ‒ латуневые ножки, дополнительно скрепленные перекладиной. Несмотря на внешнюю утонченность, они даже со временем не утратят своей устойчивости и эсетической привлекательности.
Основные характеристики
- Ширина445 мм
- Высота1055 мм
- Глубина540 мм
- Вес8 кг
- ОбивкаИскуственная кожа
- Цветсерый