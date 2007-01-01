Характеристики товара
Описание
Стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Накладки на ножках выполнены из полиуретана.
Можно штабелировать до 7 штук.
Подходит для использования на открытых пространствах.
Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.35 м3
Вес брутто: 4.9 кг
Размер упаковки: 695х495х1004 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина535 мм
- Высота795 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес3,9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветголубой
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет