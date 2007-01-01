Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Joy-S, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Joy-S, голубой
14 оценок
7 890
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Joy-S, голубой - фото 1Стул пластиковый Joy-S, голубой - фото 2Стул пластиковый Joy-S, голубой - фото 3

Стул пластиковый Joy-S, голубой

Артикул: CH-052-579
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло пластиковое Luna, белый, черный
Фотография товара Кресло пластиковое Luna, белый, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Joy-S, тортора
Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, тортора от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Накладки на ножках выполнены из полиуретана.
Можно штабелировать до 7 штук.
Подходит для использования на открытых пространствах.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.35 м3

Вес брутто: 4.9 кг

Размер упаковки: 695х495х1004 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, черный деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, черный деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890

Стул Такер полубарный, черный деревянный

41
Распродажа
Фотография товара Барный стул Амазар бежевый/ черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амазар бежевый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 09010
11 090 ₽Оптовая цена

Барный стул Амазар бежевый/ черный

32
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул барный Ува S какао/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от40 990
Оптовая цена

Стул барный Ува S какао/ венге

92
Распродажа
Фотография товара Стул барный FRANKFURT белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный FRANKFURT белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99044
10 690 ₽Оптовая цена

Стул барный FRANKFURT белый

26
  • белый
  • черный
В наличии 104 шт.
Фотография товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, бежевый велюр, цвет основания белый

10
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Стул Турмалин NEW, велюр Brabus 02, каркас металл под золото

6
  • розовый, белый
  • бежевый, розовый
Фотография товара Стул пластиковый барный Bard mini, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Bard mini, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Bard mini, антрацит

8
  • антрацит
  • голубой
  • белый
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Бар скуар барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Терра Бар скуар барный, бежевый

6
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул барный ТРИЕСТ, хром сталь, чёрный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный ТРИЕСТ, хром сталь, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Стул барный ТРИЕСТ, хром сталь, чёрный

15
  • белый
  • бежевый
  • серый
  • черный, металлический
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, черная ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, черная ткань, произведённого компанией ChiedoCover
10 890
Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, черная ткань

8
В наличии 6 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр коричневый

36
Настоящее фото товара Стол барный Тали, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Стол барный Тали

34
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Бриз, произведённого компанией ChiedoCover
95 790
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Бриз

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Чехол на стул 01, спандекс золотой

31
Фотография товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990

Барная стойка Парсон, лдсп 1360х600

33
Фотография товара Тележка лофт Войагер от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка лофт Войагер, произведённого компанией ChiedoCover
от82 390
Оптовая цена

Тележка лофт Войагер

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка для прямоугольных столов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прямоугольных столов, произведённого компанией ChiedoCover
от33 473

Тележка для прямоугольных столов

46
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр пыльная роза

38
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Барный табурет Шанци от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный табурет Шанци, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Барный табурет Шанци

32
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Барбара велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99048
13 290 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Барбара велюр терракотовый

26
В наличии 160 шт.
Настоящее фото товара Барный стул Modern интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Барный стул Modern интерьерный, черный

50
  • белый
  • черный
В наличии 69 шт.
Фотография товара Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 090
Оптовая цена

Барный стул Амора, белый пластик, белая кожа

39
  • белый
  • черный
Фотография товара Барный стул Бомба, белый глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, белый глянец, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Барный стул Бомба, белый глянец

33
В наличии 152 шт.
Распродажа
Фотография товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5909
3 906 ₽Оптовая цена

Барный стул Гангток катания сильвер / черный матовый

44
  • зеленый, черный
  • оранжевый, черный
  • черный
  • серый, черный
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Элис Бар конус барный, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Элис Бар конус барный, желтый

14
В наличии 99 шт.
Настоящее фото товара Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и закрытыми подлокотниками, черный, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Стул Ре:Вилль барный со спинкой-сеткой и закрытыми подлокотниками, черный

12
  • белый, серебряный
  • серый
  • черный, серебряный
Фотография товара Стул барный Эприл, пыльная роза, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эприл, пыльная роза, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
12 190

Стул барный Эприл, пыльная роза, велюр

7
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул барный Сов, дуб самдал от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Сов, дуб самдал, произведённого компанией ChiedoCover
6 890

Стул барный Сов, дуб самдал

13
  • хромированный, светлое дерево
  • черный, дуб сонома

Товар в корзине

Стул пластиковый Joy-S, голубой
Стул пластиковый Joy-S, голубой
от 7 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр коричневый

36
Настоящее фото товара Стол барный Тали, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Стол барный Тали

34
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Бриз, произведённого компанией ChiedoCover
95 790
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Бриз

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 4 круглых столов, 770мм, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990

Тележка на 4 круглых столов, 770мм

10
В наличии 1 шт.

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Мебель из ротанга в наличии
Мебель из ротанга в наличии

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 29.04.2025 Уличная мебель
Уличная мебель

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.01.2026 Цвет 2026 года
Цвет 2026 года

Перейдите, чтобы узнать подробности