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Настоящее фото товара Стул пластиковый Joy-S, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Joy-S, антрацит
15 оценок
7 890
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Стул пластиковый Joy-S, антрацит - фото 1Стул пластиковый Joy-S, антрацит - фото 2Стул пластиковый Joy-S, антрацит - фото 3Стул пластиковый Joy-S, антрацит - фото 4

Стул пластиковый Joy-S, антрацит

Артикул: CH-052-581
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, тортора от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стул пластиковый Joy-S, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Накладки на ножках выполнены из полиуретана.
Можно штабелировать до 7 штук.
Подходит для использования на открытых пространствах.

Количество в упаковке: 4 шт.
Объем упаковки: 0.35 м3
Вес брутто одного: 4.9 кг
Размер упаковки: 695х495х1004 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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