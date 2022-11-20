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Стул пластиковый Joy-S, антрацит - фото 1

Стул пластиковый Joy-S, антрацит

Артикул: CH-052-581
15 оценок
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Стул Изо СТ

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика (полипропилен, усиленный стекловолокном), устойчивого к УФ-излучениям.
Накладки на ножках выполнены из полиуретана.
Можно штабелировать до 7 штук.
Подходит для использования на открытых пространствах.

Количество в упаковке: 4 шт.

Объем упаковки: 0.35 м3

Вес брутто: 4.9 кг

Размер упаковки: 695х495х1004 мм

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина535 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья455 мм
  • Вес3,9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияИталия

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