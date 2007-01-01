Характеристики товара
Описание
штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования исключительно в помещении.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина500 мм
- Высота800 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес4 кг
- Максимальная нагрузка160 кг
- Материалсталь, полипропилен
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки1030 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки27 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет