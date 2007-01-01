Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул пластиковый Mari, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Mari, белый
9 оценок
5 390
Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый Mari, белый - фото 1Стул пластиковый Mari, белый - фото 2Стул пластиковый Mari, белый - фото 3Стул пластиковый Mari, белый - фото 4Стул пластиковый Mari, белый - фото 5Стул пластиковый Mari, белый - фото 6

Стул пластиковый Mari, белый

Артикул: CH-067-365
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Эрин, бежевый
Фотография товара Стул Эрин, бежевый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Color RCH
Фотография товара Кресло Color RCH от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

штабелируемый - занимает минимум места при хранении. Подходит для использования исключительно в помещении.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота800 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес4 кг
  • Максимальная нагрузка160 кг
  • Материалсталь, полипропилен
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки1030 мм
  • Глубина упаковки500 мм
  • Вес упаковки27 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Морган, пластиковый, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Морган, пластиковый, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49046
8 290 ₽Оптовая цена

Стул Морган, пластиковый, красный

26
В наличии 138 шт.В пути 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Lady пластик серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lady пластик серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29028
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Lady пластик серо-зеленый

26
В наличии 188 шт.В пути 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Neo пластик пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Neo пластик пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29040
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Neo пластик пыльно-розовый

26
В наличии 200 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

80
Фотография товара Стул полубарный Фаро, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, белый

45
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Frankfurt морской от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Frankfurt морской, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99041
6 690 ₽Оптовая цена

Стул Frankfurt морской

26
Распродажа
Фотография товара Стул S75, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул S75, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 4903
4 590 ₽Оптовая цена

Стул S75, черный

10
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, мятный

6
Распродажа
Фотография товара Стул Tony, пластик, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tony, пластик, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99026
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Tony, пластик, желтый

26
В наличии 17 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Campo, пластик, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Campo, пластик, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99028
10 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Campo, пластик, бежевый

26
В наличии 57 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Луми, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Луми, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол садовый Луми, слоновая кость

33
Фотография товара Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см

50
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см

7
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14
Фотография товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Столик пластиковый для лежака Rodi, тортора

50
Фотография товара Чехол на табурет, без поролона, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690

Чехол на табурет, без поролона, оранжевый

36
Распродажа
Фотография товара Подушка на стул, галета коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка на стул, галета коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39014
450 ₽

Подушка на стул, галета коричневый

32
Настоящее фото товара Подушка для лежака Bangalore, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290
Оптовая цена

Подушка для лежака Bangalore

12
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

13
В наличии 350 шт.
Фотография товара Чехол 27, бордовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от960

Чехол 27, бордовый

49

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Стул прозрачный Сиеста Контракт янтарный

42
Распродажа
Фотография товара Стул барный Бомба белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Бомба белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 19037
6 590 ₽Оптовая цена

Стул барный Бомба белый

26
В наличии 79 шт.
Настоящее фото товара Стул Луи Гост Черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590
Оптовая цена

Стул Луи Гост Черный, пластиковый

45
Фотография товара Стул пластиковый Cool, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Cool, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Cool, тортора

45
Настоящее фото товара Стул Кавалла голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Кавалла голубой, белый

36
Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR ГОРЧИЧНЫЙ

101
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, тортора

47
Фотография товара Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bandi adamantine, антрацит

15
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый полубарный Belek, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый полубарный Belek, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул пластиковый полубарный Belek, белый

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Eames, красный, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Eames, красный, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Eames, красный, каркас бук

12

Товар в корзине

Стул пластиковый Mari, белый
Стул пластиковый Mari, белый
от 5 390
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Луми, слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Луми, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
12 490
Оптовая цена

Стол садовый Луми, слоновая кость

33
Фотография товара Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол для Eames, прострочка ромб, 40 х 46см

50
Фотография товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кроссбэк на завязках, журавинка 2/010101 гладь белый, 3см

7
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, желтая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, желтая

14

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности