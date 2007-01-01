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Пластиковый стул Nissa в цвете тиффани

Артикул: CH-077-444
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Nissa в цвете Тиффани: Элегантность и прочность в одном решении!

Представляем вашему вниманию стул Nissa, который станет ярким акцентом в вашем интерьере!

Этот стильный пластиковый стул из окрашенного в массе полипропилена, не только привлекает внимание своим насыщенным цветом Тиффани, но и отличается высокой прочностью и долговечностью.

Изготовленный из качественного материала, стул Nissa способен выдерживать нагрузку до 120 кг, что делает его идеальным выбором для любого дома, офиса, гостиницы или ресторана.

Стул поставляется в разобранном виде, что обеспечивает удобство транспортировки и хранения. Легкость сборки позволит вам быстро и без лишних усилий наслаждаться новым приобретением.

Кроме того, Nissa отлично адаптируется к различным условиям эксплуатации благодаря своему температурному диапазону — от -50°C до +50°C. Это означает, что вы можете использовать его как внутри помещения, так и на открытом воздухе, не беспокоясь о его состоянии.

Выберите стул Nissa в цвете Тиффани и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где стиль встречается с комфортом и надежностью!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота800 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветморская волна

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Пластиковый стул Nissa в цвете тиффани
7 390
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