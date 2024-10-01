Характеристики товара
Описание
Стул выполнен из стеклопластика, благодаря чему он вандалоустойчивость. Материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, а также он не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет.
Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования.
Изделие на 100% пригодно для переработки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина525 мм
- Высота985 мм
- Высота до сиденья745 мм
- Вес5,2 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалстеклопластик
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветантрацит
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки1125 мм
- Глубина упаковки525 мм
- Объём упаковки0.38 м3