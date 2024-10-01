Товар в корзине. Перейти
Стул пластиковый барный Brisigella, антрацит - фото 1

Стул пластиковый барный Brisigella, антрацит

Артикул: CH-067-257
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул пластиковый барный Calabria, агава
Фотография товара Стул пластиковый барный Calabria, агава от компании ChiedoCover.
Следующий Стул пластиковый Tuscany, антрацит
Фотография товара Стул пластиковый Tuscany, антрацит от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул выполнен из стеклопластика, благодаря чему он вандалоустойчивость. Материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, а также он не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет.
Устойчивая конструкция, нескользящие накладки на ножках. Возможность штабелирования.
Изделие на 100% пригодно для переработки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина525 мм
  • Высота985 мм
  • Высота до сиденья745 мм
  • Вес5,2 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалстеклопластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветантрацит
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки1125 мм
  • Глубина упаковки525 мм
  • Объём упаковки0.38 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Блиц Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена

Стул Блиц Дымчатый, пластиковый

43
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Air, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Air, оранжевый

39
Настоящее фото товара Стул Кайента белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стул Кайента белый, черный

30
Фотография товара Кресло Tower, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Tower, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Кресло Tower, розовый

30
Фотография товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ)

81
Фотография товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ), произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ ХРОМ)

129
Фотография товара Стул Baroque прозрачный банкетный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Baroque прозрачный банкетный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Baroque прозрачный банкетный

9
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Remind, красный, произведённого компанией ChiedoCover
12 290
Оптовая цена

Стул Remind, красный

13
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул барный Piu, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Piu, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул барный Piu, черный

10
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый перфорированный EAMES, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
Оптовая цена

Стул пластиковый перфорированный EAMES, черный

5
В наличии 10 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Панама 140, под кожу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама 140, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена

Стол садовый Панама 140, под кожу

33
Фотография товара Чехол 27, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чехол 27, серый

39
Фотография товара Подушка для двухместного кресла - кокона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для двухместного кресла - кокона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Подушка для двухместного кресла - кокона

39
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45
Настоящее фото товара Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стол Мейсен, пластиковый прямоугольный

32
Фотография товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой CHILLY, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой CHILLY, сиреневый

46
Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от550
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, клетка, 2см

30
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, журавинка белая гладь, 2см

41
В наличии 2 шт.
New
Фотография товара Стол пластиковый Firenze, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Firenze, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 990
Оптовая цена

Стол пластиковый Firenze, темно-серый

11
В наличии 19 шт.
Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чехол 52 на стул Кьявари, розовый

39

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Кресло пластиковое Air XL, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Air XL, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Air XL, серое

49
Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth голубой

43
Фотография товара Стул Vero от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Vero, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Стул Vero

36
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул Митч синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 39011
3 790 ₽Оптовая цена

Стул Митч синий

38
Фотография товара Стул SPOON, латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SPOON, латте, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490
Оптовая цена

Стул SPOON, латте

44
В наличии 2 шт.
Фотография товара СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

СТУЛ EAMES HR СЕРЫЙ

86
Настоящее фото товара Стул Адриано, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул Адриано, синий

38
В наличии 47 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул пластиковый Fold, складной, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Fold, складной, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99021
2 490 ₽Оптовая цена

Стул пластиковый Fold, складной, белый

38
Фотография товара Стул Куми, зеленый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Куми, зеленый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Куми, зеленый пластик

14
В наличии 38 шт.
Фотография товара Стул Термин, зеленый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Термин, зеленый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Термин, зеленый пластик

8
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Стул пластиковый барный Brisigella, антрацит
Стул пластиковый барный Brisigella, антрацит
от 10 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол садовый Панама 140, под кожу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Панама 140, под кожу, произведённого компанией ChiedoCover
38 790
Оптовая цена

Стол садовый Панама 140, под кожу

33
Фотография товара Чехол 27, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 27, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Чехол 27, серый

39
Фотография товара Подушка для двухместного кресла - кокона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для двухместного кресла - кокона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Подушка для двухместного кресла - кокона

39
Фотография товара Подушка двухцветная для подвесных кресел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка двухцветная для подвесных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка двухцветная для подвесных кресел

45