Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья405 мм
- Глубина сиденья405 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес6.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки530 мм
- Глубина упаковки840 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки14.10 кг