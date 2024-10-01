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Стул Tony, пластик, белый

Артикул: CH-066-583
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья405 мм
  • Глубина сиденья405 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес6.3 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки530 мм
  • Глубина упаковки840 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки14.10 кг

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