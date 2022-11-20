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Кресло Escalet белый, пластик

Артикул: CH-050-887
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стандартные цвета: серый, белый, черный.

Возможно изготовление в других цветах.

Габариты В*Ш*Г 75*51*56 см
Высота изделия (габарит) 75 см
Ширина изделия (габарит) 51 см
Глубина изделия (габарит) 56 см
Вес брутто изделия 4,20 кг
Разрешенная нагрузка до 120 кг

Упаковано по 4шт.
Габариты упаковки 1345*570*730см


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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес4.20 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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