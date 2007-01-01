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Стул Митч 2, бежевый - фото 1Стул Митч 2, бежевый - фото 2

Стул Митч 2, бежевый

Артикул: CH-079-195
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья440 мм
Все характеристики
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Фотография товара Стул Masters, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Оптимальный угол наклона спинки и сиденья – для удобства посадки практически при любом росте.

Сложная система ребер жесткости и других конструктивных элементов обеспечивает прочность стула по всем осям координат.
Особая текстура поверхности – сатин и мерцающая геометрия – не только придадут торжественности интерьеру в целом, но и надолго сохранят изделие в его первоначальном виде.

Материал сиденья (РР) и опоры из анодированного алюминия позволяют использовать стул в любых условиях - как в помещении, так и под открытым небом.

Полиуретановые заглушки на опорах не повредят напольное покрытие, а специальные амортизаторы под сиденьем сохранят штабелированные стулья при транспортировке.

Это и многое другое делает Митч 2 прекрасным выбором, если нужен красивый, прочный, легкий в эксплуатации стул с долгим сроком службы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота815 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес2.9 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки13.40 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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