Диван-кровать Венеция, прямой, серый

11 оценок

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Диван-кровать Венеция, прямой, серый

4.2
48 490 ₽
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Характеристики товара

Описание

Кровать-диван «Венеция» создана для компактных квартир и небольших комнат: днем на ней можно расположиться с ноутбуком и поработать, а на ночь она превращается в полноценную удобную кровать. Спинка дивана становится классическим мягким изголовьем, а благодаря встроенному механизму трансформации «Аккордеон» спальное место получается ровным и высоким. Вертикальные утяжки предохраняют ткань от чрезмерного растяжения и придают мебели благородный вид. Дополнительную функциональность обеспечивают съемные чехлы.

Механизм «Аккордеон» :

  • Аккордеон – механизм трансформации, который характеризуется легкостью раскладки
  • Диваны, оснащенные подобной системой, компактны и подходят для любых помещений
  • Благодаря такому способу раскладывания спальное место (200х160) получается ровным и высоким
  • Функциональности подобной мягкой мебели добавляет возможность использования съемных чехлов
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Основные характеристики

  • Материал сиденьямикровелюр
  • Высота930 мм
  • Ширина1690 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Цветсерый

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