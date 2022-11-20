Кровать-диван «Венеция» создана для компактных квартир и небольших комнат: днем на ней можно расположиться с ноутбуком и поработать, а на ночь она превращается в полноценную удобную кровать. Спинка дивана становится классическим мягким изголовьем, а благодаря встроенному механизму трансформации «Аккордеон» спальное место получается ровным и высоким. Вертикальные утяжки предохраняют ткань от чрезмерного растяжения и придают мебели благородный вид. Дополнительную функциональность обеспечивают съемные чехлы.
Механизм «Аккордеон» :
Подушка 01 для стула Кьявари, 5см, бирюзовая
Скатерть Deco
Матрас Classic стандарт, 2000x2000
Халат с капюшоном из мягкого флиса
Диван Molly 13, серый, с техникой капитоне
Диван Molly синий
Диван Beverly
Диван Molly, кофе с молоком
Диван Chester, серый