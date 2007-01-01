Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота870 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес6.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки520 мм
- Вес упаковки16.7 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет