Характеристики товара
Описание
Подстолье стола Мюнхен изготовлено из массива дуба и покрыто бесцветным натуральным маслом. Столешницы изготовлены из высококачественного МДФ фанерованного шпоном дуба. В сложенном состоянии стол имеет габаритные размеры 1100х750х750 мм. , в разложенном состоянии 1900х750х750 мм.
Данный стол в цвете Выбеленный дуб и Прованс маслом не покрывается!
Ширина: 110/190 см
Глубина: 75 см
Высота: 75 см
Упаковка 2 места
Вес изделия: 36 кг
Габариты упаковки 1130х780х110 / 160х160х750
Материал: Дуб
Материал столешницы: Шпон Дуба
Материал кромки: Шпон Дуба
Материал ножек: Массив Дуба
Материал подстолья: Массив Дуба
Страна производства: Россия
Основные характеристики
- Страна изготовленияРоссия