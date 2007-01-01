Характеристики товара
Описание
Диван Бизнес Нью — элегантный диван для кафе и зон ожидания, переговорной или лаунж-пространства. Продуманная конструкция обеспечивает комфорт при длительном ожидании: сиденье не проседает, спина получает мягкую поддержку. Устойчивые опоры позволяют легко убирать под диваном, а покрытие, стойкое к загрязнениям. Стильный внешний вид вписывается в любой современный интерьер. Надёжная мебель для общественных мест, выдерживающая высокие нагрузки.
Ключевые преимущества:
1. Долговечность: Износостойкая экокожа и прочный каркас гарантируют долгий срок службы изделия.
2. Легкость в уходе: Обивка легко чистится от загрязнений, сохраняя первоначальный вид.
3. Стильный дизайн: Современный вид и благородный цвет идеально вписываются в различные интерьеры.
4. Универсальность: Подходит для широкого спектра общественных пространств.
5. Комфорт: Оптимальная жесткость сиденья и эргономичная спинка обеспечивают удобство для посетителей.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2100 мм
- Глубина540 мм
- Высота770 мм
- Материал каркасафанера, дерево
- Материал ножекметалл
- Цветкоричневый
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет