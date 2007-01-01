Характеристики товара
Описание
Стул Вито на металлическом каркасе выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его идеальным для использования в офисе или дома. А благодаря поролону толщиной̆ 40 мм, который̆ хорошо ложится между каркасом и тканью, вы не почувствуете никаких рёбер жесткости.
Ножки также как и каркас стула изготовлен из металла, толщиной 1,2мм. Окрас порошковое полимерное покрытие- благодаря своей̆ уникальной̆ структуре, Порошковое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины, что позволяет продлить срок службы металлических конструкций и изделий. Оно также обладает высокой̆ устойчивостью к механическим повреждениям, таким как удары, царапины и трение. На наши стулья мы используем мебельный велюр, обладающий̆ антивандальными свойствами, - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Он легко моется и не требует особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина440 мм
- Высота850 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветтемно-серый
- Обивкавелюр