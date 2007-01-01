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Стул Вито, темно-серый

Артикул: CH-057-095
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Вито на металлическом каркасе выдерживает нагрузку до 120 кг, что делает его идеальным для использования в офисе или дома. А благодаря поролону толщиной̆ 40 мм, который̆ хорошо ложится между каркасом и тканью, вы не почувствуете никаких рёбер жесткости.

Ножки также как и каркас стула изготовлен из металла, толщиной 1,2мм. Окрас порошковое полимерное покрытие- благодаря своей̆ уникальной̆ структуре, Порошковое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины, что позволяет продлить срок службы металлических конструкций и изделий. Оно также обладает высокой̆ устойчивостью к механическим повреждениям, таким как удары, царапины и трение. На наши стулья мы используем мебельный велюр, обладающий̆ антивандальными свойствами, - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Он легко моется и не требует особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина440 мм
  • Высота850 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-серый
  • Обивкавелюр

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