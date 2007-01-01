Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул полубарный Antario, букле, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул полубарный Antario, букле, терракотовый
8 оценок
15 790
Товар в корзине. Перейти
Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 1Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 2Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 3Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 4Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 5Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 6Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 7Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 8Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 9Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 10Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 11Стул полубарный Antario, букле, терракотовый - фото 12

Стул полубарный Antario, букле, терракотовый

Артикул: CH-078-422
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья610 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Валенсия Винтаж серый
Фотография товара Стул Валенсия Винтаж серый от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром
Фотография товара Кресло Самба лифт, экокожа Galaxy Cream, каркас хром от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Полубарный стул Ant обладает изящной и оригинальной формой, которая привлекает внимание и создаёт атмосферу комфорта. Воздушные и лаконичные по оригинальному силуэту стулья ant могут стать изюминкой любого интерьера. Эргономичная спинка стула обеспечивает отличную поддержку для спины, что способствует комфортной посадке. Уникальный дизайн с приподнятым сиденьем создает оптимальное пространство между спинкой и сиденьем, позволяя наслаждаться отдыхом и расслаблением. Обивка из высококачественной и нежной ткани букле приятна на ощупь, устойчива к износу и гипоаллергенна. Мелкозернистая фактура букле создаёт тёплую и спокойную атмосферу в интерьере. Черные металлические ножки добавляют контраст и прочность конструкции, обеспечивая надежность и устойчивость стула. Ножки имеют оптимальное расположение, что позволяет удобно размещать стулья под столом, не создавая лишних неудобств для гостей. Полубарный стул Ant имеет удобную высоту и выдерживает нагрузку до 120 кг, что гарантирует надёжность и долговечность. Высота сиденья составляет 64 см, что делает его идеальным для полубарных столов или высоких столов как дома, так и в кафе. Удобная подножка позволяет расположиться с максимальным комфортом. Элегантные линии и воздушная форма стульев делают его универсальным решением для кухни, гостиной, ресторана, бара или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья610 мм
  • Вес5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветтерракот
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер полубарный, голубой деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Такер полубарный, голубой деревянный

49
Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59017
11 490 ₽

Стул Kongsberg барный, коричневая ткань, стальные ножки

94
Фотография товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Барный стул Disco, регулируемый, оранжевый

89
В наличии 8 шт.
Фотография товара Полубарный стул Royce, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, черный

43
В наличии 39 шт.
Фотография товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990

Стул барный Тревер, Нью-Йорк, полосатый

94
Фотография товара Стул полубарный Фаро, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Фаро, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Стул полубарный Фаро, бежевый

31
В наличии 42 шт.
Фотография товара Полубарный стул Royce, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Royce, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Полубарный стул Royce, белый

37
В наличии 43 шт.
Фотография товара Стул полубарный Turin мятный с золотыми ножками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Turin мятный с золотыми ножками, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Стул полубарный Turin мятный с золотыми ножками

41
В наличии 1 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ронни, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ронни, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090
Оптовая цена

Полубарный стул Ронни, серый

6
В наличии 41 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Mist, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Mist, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39011
5 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Mist, серо-голубой

26
В наличии 106 шт.В пути 80 шт.

Другие товары из раздела полубарные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99021
14 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный Мелисса, велюр темно-серый

26
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул полубарный Flair серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
15 290
Оптовая цена

Стул полубарный Flair серый, черный

12
Настоящее фото товара Стул Elis Bar conus полубарный, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190
Оптовая цена

Стул Elis Bar conus полубарный, темно-серый

5
В наличии 138 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus полубарный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus полубарный, серый

6
В наличии 51 шт.
Фотография товара Полубарный стул Ava, бежевый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Ava, бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Полубарный стул Ava, бежевый, черный

11
В наличии 37 шт.
Фотография товара Полубарный стул Emma, черный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Emma, черный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Полубарный стул Emma, черный, светлое дерево

9
Фотография товара Стул полубарный Lini, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Lini, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
13 690

Стул полубарный Lini, темно-серый, велюр

14
В наличии 9 шт.
Фотография товара Стул полубарный Rich, рогожка, бежево-голубая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Rich, рогожка, бежево-голубая, произведённого компанией ChiedoCover
31 490

Стул полубарный Rich, рогожка, бежево-голубая

15
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул полубарный Leo, латте с жаккардом, поворотный механизм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Leo, латте с жаккардом, поворотный механизм, произведённого компанией ChiedoCover
12 590

Стул полубарный Leo, латте с жаккардом, поворотный механизм

9
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул полубарный Furia, экокожа, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Furia, экокожа, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул полубарный Furia, экокожа, черный

26
В пути 36 шт.

Товар в корзине

Стул полубарный Antario, букле, терракотовый
Стул полубарный Antario, букле, терракотовый
15 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности